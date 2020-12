Saint Rémy : La salle du conseil et des mariages a fait peau neuve.

Parfois un petit coup de pinceau suffit pour rafraichir une salle mais pour la salle du conseil c’était l’heure des grands travaux.

Construite en 1992/1993, la mairie de Saint Rémy, malgré ses airs extérieurs de jeune dame, commençait à laisser apparaitre des signes de vieillissement. Dans la salle du conseil, avec les ans, les peintures, le sol, le plafond étaient devenus ternes, les éclairages obsolètes et les baies vitrées présentaient quelques fuites. La municipalité, afin de maintenir en état son patrimoine communal, a pris la décision de rénover la salle du conseil et des mariages cette année 2020.

La salle du conseil devait être indisponible pendant la durée des travaux mais les mesures sanitaires imposées par la Covid 19 ont réduit le nombre de mariages et les séances de conseils municipaux ont dû se dérouler à l’espace Brassens depuis le début de la pandémie. Cette situation a permis de libérer la salle et les entreprises ont pu exécuter plus facilement leurs travaux.

L’investissement a avoisiné les 20 000 € pour cette rénovation. Dalles de plafond blanches, éclairages à led, peintures dans les tons bleus, dalles PVC au sol, rideaux motorisés pour les vitrages et remplacement des chaises…, un vrai coup de jeunesse pour cette salle qui va pouvoir de nouveau recevoir conseillers et jeunes mariés dès que la situation le permettra.

Salle à l’origine

Pendant les Travaux

Rénovation terminée

C.Cléaux