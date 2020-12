Pas de porte à porte pour le calendrier des sapeurs-pompiers cette année... mais il est bien au rendez-vous!

Contexte sanitaire oblige, les sapeurs-pompiers ne frapperont pas à vos portes cette année, mais vous les retrouverez directement dans les galeries commerciales du chalonnais.

Ils ont besoin de vous comme chaque année, et sans doute encore plus cette année, au regard d'un contexte sanitaire et social qui s'est alourdi au fil des mois de l'année 2020. Galeries du centre commercial de la Thalie, galerie de Carrefour Chalon Sud pour ne citer que ces deux là, mais les sapeurs-pompiers sont bien au rendez-vous, fidèles à leurs engagements. Il est important de souligner que les sommes collectées chaque année, permettent de financer le comité des oeuvres sociales des soldats du feu. N'hésitez pas à leur apporter votre soutien et surtout à récupérer votre calendrier 2021, annonciateur d'une année que nous espérons tous bien différente.

L.G