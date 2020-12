AVIS DE DECES - Monsieur Philippe DAUTRY

CHALON-SUR-SAÔNE



Anne-Marie,

son épouse;

Benjamin et Edouard,

ses enfants chéris;

Maria-Teresa,

sa belle-mère;

Adèle et Martine,

ses belles-soeurs;

Christian,

son beau frère;

Thomas et Alexandre,

ses neveux;

Anissa et Naïs,

ses nièces;

Lohan, Antonin, Théo, Clément et Nathaël,

ses petits-neveux adorés;

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Philippe DAUTRY



survenu le 9 décembre 2020 dans sa 67e année.

Les obsèques religieuses seront célébrées le lundi 21 décembre 2020 à dix heures en l'église Saint Pierre à Chalon sur Saône.

La famille remercie les "petits Anges" en blouse blanche, des services de soins et d'accompagnement d'Age d'Or Services et le SIAD de Chalon sur Saône qui se sont dévoués toutes ses années, pour lui apporter légèreté et bien être au quotidien.