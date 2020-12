Ouvertures et fermetures des services de l'Etat en cette fin d'année 2020

Services de l’État fermés exceptionnellement :

• La préfecture et les sous-préfectures : les 24 et 31 décembre

• Le service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de ?guerre : du 25 décembre au 4 janvier au matin

• La direction des services départementaux de l’Éducation nationale : du 23 décembre au 3 janvier inclus

• Le service départemental des affaires culturelles : les 24 et 31 décembre



Services de l’État ouverts les 24 et 31 décembre :

• La direction départementale de la protection des populations

• La direction départementale des territoires

• L’unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la ?consommation, du travail et de l’emploi

• La direction départementale des finances publiques

• La direction départementale de la cohésion sociale