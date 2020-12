L'INSEE interrogera les ménages sur les loyers en 2021

Seront tirés au sort 424 ménages de Bourgogne-Franche-Comté pour participer à l’enquête nationale «loyers et charges» qui permet de mesurer l’évolution des loyers du secteur privé.

Enquête Loyers et Charges



L’enquête nationale « loyers et charges » permet de mesurer l’évolution des loyers du secteur privé, entre dans le calcul de l’inflation et permet de faire des prévisions. Cette enquête est trimestrielle. Les loyers étant habituellement révisés une fois par an, les logements sont enquêtés durant 5 trimestres consécutifs. L’interrogation des personnes est réalisée en face à face avec un enquêteur pour la première et la dernière interrogation et par téléphone pour les trois questionnements intermédiaires.



L’indice des loyers, calculé grâce à cette enquête, évalue la variation des loyers moyens au mètre carré. Après mensualisation, il est intégré dans l’indice général des prix à la consommation.



L’enquête renseigne également sur le fonctionnement du marché locatif, sur les évolutions des loyers du parc de logements locatifs selon différents critères parmi lesquels la localisation ou la taille du logement. Elle permet aussi le recueil d’informations sur les locataires et leur famille, les conditions du bail, les aides au logement et les charges locatives.