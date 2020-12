AVIS DE DECES - Madame Jacqueline GELEY née BOURGEON

VARENNES-LE-GRAND, - SAINTE-AGNES (39)



Ghislaine et Michel Cordelier,

sa fille et son gendre ;

Florian et Elisabeth Cordelier,

ses petits-enfants ;

Emma, Erina,

ses arrière-petites-filles,

vous font part du décès de

Madame Jacqueline GELEY

née BOURGEON

survenu le 20 décembre, à l'âge de 89 ans.

Ses obsèques seront célébrées lundi 28 décembre, à dix heures trente, en l'église de Varennes-le-Grand.

Condoléances sur registres.

La famille remercie le personnel du service des soins de suite de Dracy-le-Fort, du service gériatrie de l'hôpital William Morey, du SSIAD de Sennecey-le-Grand et les infirmiers de Varennes-le-Grand pour leur dévouement et leur gentillesse ainsi que toutes les personnes qui prennent part à sa peine

et rappelle à votre souvenir

son époux

Roger



décédé en 2015.