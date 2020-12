Gaëlle Brochot Saône et Loirienne de 17 ans a été élue Miss Agri Junior 2021

La jeune étudiante, originaire du Morvan, en Bac pro CGEA au lycée agricole de Fontaines et en formation pratique au GAEC du Grand Coppis de Châtenoy-le-Royal, était loin de penser gagner ce concours national.

Il y a parfois dans la vie des évènements qui vous arrivent alors que rien ne vous y prédestinait. C’est pourtant ce qu’a vécu Gaëlle de terminale Conduite et Gestion de l’Entreprise Agricole au Lycée de Fontaines et en stage depuis le 15 juillet 2020 au GAEC du Grand Coppis.

Après avoir remarqué sur internet un concours de Miss et Mister agri junior et sénior ouvert par Terre.Net, Gaëlle s’y intéresse mais sans plus. Son copain Quentin la pousse à s’inscrire. « Tu es belle, tu devrais tenter ta chance, on va faire une série de photos juste pour voir et après tu décideras »

Une belle histoire comme un conte de fée ou plutôt comme un conte de Noël. Tout s’enchaîne rapidement : les photos, la plaquette photos de présentation et la décision ultime et difficile de l’inscription à ce concours. C’est chose faite et le dossier est monté puis envoyé à l’organisateur.

Voici un extrait de ses motivations décrites dans son Facebook de candidature :« N'étant pas issue de ce milieu, j'ai voulu découvrir ce monde à part et je suis tombée amoureuse ! Mon apprentissage se déroule dans une exploitation de polyculture-élevage avec des ateliers de volailles et viande bovine en vente directe. Il est très intéressant et important pour moi de faire de l'élevage, de la transformation ainsi que de commercialiser les produits issus de l'exploitation. Nous veillons à leur qualité pour nos clients ! Je veux ainsi montrer que dans l'agriculture, réputée pour être un métier d'hommes, les femmes ont aussi leur mot à dire. Il faut toujours garder la tête haute, le résultat en vaut la peine ! »

Le vote se fait via la plateforme internet Facebook. La candidate et le candidat qui obtiendront le plus de Like remporteront le concours de Miss et Mister Agri. Il ne reste plus qu’à attendre les résultats le jour J de décembre. Cette année il fallait faire son choix parmi les 360 candidats(es) inscrits(es).

Explications sur ce concours : l’agriculture a créé son concours il y a 7 ans, chaque candidat(e) doit se présenter et expliquer pourquoi il ou elle a choisi de travailler dans le milieu agricole. Il y a 2 catégories une junior et une sénior et dans chaque catégorie une Miss et un Mister Agri. Ce concours est destiné à mettre en valeur les femmes et les hommes qui travaillent dans ce milieu. Les Miss et Mister Agri porteront et défendront durant une année les couleurs du monde agricole. Les résultats sont annoncés le même jour que l’élection de Miss France.

Le samedi 19 décembre 2020, en même temps que celui de Miss France, les noms des Miss et Mister Agri, surnommés aussi "Miss France Agricole" ou "Mister France Agricole", ont été dévoilés.

A la clôture du vote, c’est 1800 "likes" que totalise Gaëlle notre jeune Châtenoyenne de cœur et avec un tel résultat elle obtient le titre de Miss Agri junior 2021.

Elle peut être fière de son titre et elle sera une belle ambassadrice pour le monde agricole. Sa famille et sa tutrice Stéphanie Peulson du Gaec du Grand Coppis ont dû éprouver une grande joie à l’annonce du résultat du concours.

La Saône et Loire est bien représentée pour 2021 avec 2 titres puisque dans la catégorie sénior Flo Pajor, 29 ans, de Saône-et-Loire, est Mister agri 2021.

C.Cléaux