La campagne médiatique pour un 3e confinement est lancée...

Après l'intervention d'Olivier Véran dans les colonnes du JDD ce dimanche, le doute ne semble plus guère permis.

Le travail médiatique des consciences est lancé depuis quelques heures. Un travail silencieux des masses qui permettra d'ici quelques jours de faire une annonce à laquelle tout le monde s'attend désormais. "Jamais deux sans trois" plaide le fameux dicton.... Un précepte qui pourrait bien se réaliser au regard des indicateurs hospitaliers qui ont tendance à se dégrader au fil des jours. Avec les rassemblements familiaux liés aux fêtes de fin d'année, le risque de voir une flambée des cas de COVID19 est dans toutes les têtes. Une situation qui anime d'ailleurs nombre de discussions et pour laquelle désormais la population semble se préparer avec une certaine résignation.

Une idée qui vient s'adosser au déploiement à grande échelle de la vaccination. Les derniers jours de 2020 et surtout les premiers de 2021 seront cruciaux de toute évidence. Reste qu'une décision d'un énième confinement doit nécessairement se faire à une large échelle géographique, une vraie quarantaine, pour qu'enfin nous passions à autre chose dans les plus brefs délais. La fameuse stratégie du "stop and go", consistant à alterner des périodes de déconfinement et de reconfinement, ayant montré ses limites... le gouvernement est face à la grande inconnue.

Laurent Guillaumé