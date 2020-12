Champforgeuil : Contes de noël et visite du Père Noël pour les enfants de la maison de loisirs

Une cinquantaine d’enfants de la maison de loisirs ont été entrainés dans un tourbillon de contes, de chants et de musique ce jeudi après-midi.

L’histoire de cette veille de Noël pourrait commencer ainsi : il était une fois trois groupes d’enfants, à peu près une cinquantaine, qui étaient tous réunis avec leur animateur et leurs animatrices pour passer un moment récréatif et se laisser conter des histoires de Noël par Emmanuelle Lieby, conteuse de son état.

Tout a débuté lorsque la responsable du centre de loisirs Céline Cerquiera a tiré le grand drap bleu que tenait de l’autre bout Emmanuelle l’obligeant en quelque sorte à venir devant les enfants assis et formant un arc de cercle et là tout a commencé sous le regard heureux d’Annie Sassignol maire de la commune.

Sur le tissu tombé au sol la conteuse a déballé plein d’objets de Noël tout en chantonnant. Ensuite elle s’est mise à conter l’histoire de la petite mémé, qui ne veut laisser personne dehors au froid et qui fait entrer dans sa maison cheval, chèvre, mouton, chien, chat, poule et même le petit pépé. Puis vient une autre histoire tout aussi belle : la fille de l’hiver.

Emmanuelle entraine les enfants dans ses chants et les transporte dans la magie de Noël jusqu’au moment où oh ! surprise le Père Noël entre dans la salle et tous les yeux se tournent vers lui, oubliant sur l’instant cheval, chèvre…. Le Père Noël fait la distribution de friandises et c’est un moment de pur bonheur et d’émerveillement pour ces enfants.

L’après-midi s’est terminé pour tous les enfants par un petit goûter.

C.Cléaux