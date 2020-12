Pour les fêtes de fin d’année, découvrez les offres gourmandes ou les mets à déguster chez les commerçants partenaires d’info-chalon.com (7)

Faites des achats malins et régaler vos papilles!

La boulangerie pâtisserie « La Mie Caline », située 2 Place du Général De Gaulle à Chalon-sur-Saône (tél 03 85 93 58 80), est un lieu incontournable pour les gourmands. Un atelier pains et restauration, une offre gourmande concernant les pâtisseries et viennoiseries ! Pour la période de confinement, le magasin organise aussi une forme de « call & collect » : ‘Vous contactez par téléphone ou par mail, ensuite vous commandez et vous passez en magasin afin de la récupérer et de la régler. Dans cet établissement où l’accueil est chaleureux, on vous propose toute une gamme de produits à consommer sur place ou à emporter tels que sandwichs, pâtisseries, viennoiseries, pains mais aussi un service traiteur avec pizzas, quiches… Vous avez également la possibilité de commander des pizzas entières et des produits traiteur pour des buffets. Idée gourmande : Pour vos réveillons ou réceptions de fin d’année commandez vos buffets traiteurs : Feuilletés salés 5,90 euros les 20 pièces, 11, 50 euros les 40 pièces (haut à gauche sur la photographie), les réductions sucrées 5 euros les 6 pièces, 14 euros les 18 pièces, 30 euros les 40 pièces (bas à gauche sur la photographie) et vos toasts d’apéritif à 30 centimes la pièce (plaque de droite sur la photographie.

14, place Saint-Vincent, le Cellier Saint-Vincent (Tél:03 85 48 78 25) , le caviste incontournable de Chalon sur Saône. Pour satisfaire au mieux sa clientèle, le Cellier Saint-Vincent renouvèle sa gamme de vins et spiritueux à hauteur de 10% chaque année. Vins de propriétés de toutes régions côtoient whiskies, rhums, eaux de vie, bières et même jus de fruits. Au Cellier de nombreux millésimes sont disponibles et les vins bios et biodynamiques sont de plus en plus représentés. Avec une gamme de prix allant de 4.70€ à 5000€, tout le monde se fera plaisir et trouvera le cadeau idéal pour les fêtes de fin d’année ! L’équipe sera également ravie de vous conseiller les meilleurs flacons pour sublimer vos repas festifs. Idées cadeaux : Pour les plats de Noël, voici ce que nous vous recommandons. Pour du sandre, plusieurs accords sont possibles comme un Gewurt d’Alsace pour son fruit, un Pouilly-fumé de Loire pour son côté très minéral ou encore un Permand-Vergelesse 1er cru pour sa rondeur. Pour du chapon, un rouge tout en fruit et en élégance est recommandé. Partez dans le Beaujolais avec un Saint-Amour, dans le bordelais avec un Côté de Castillon très gourmand ou restez local avec un Savigny 1er cru. Enfin pour le gibier, n’hésitez pas à mettre un rouge corsé pour accompagner votre plat. La Côte de Nuits avec Vosne-Romanee, la Vallée du Rhône avec la puissance de Chateauneuf-du-Pape ou encore la Provence avec Bandol et son cépage Mourvèdre. N’hésitez pas à nous retrouver au magasin pour d’autres accords. Régalez vous ! (site www.celliersaintvincent.fr ) et livraison et expédition à domicile. Emballages cadeaux et livraisons offertes sur Chalon et sa couronne.

1 A place du Pont Paron à Saint-Rémy et sur les marchés de Chalon « La poissonnerie des marchés ». Depuis 1999, Serge Agresti est présent sur les marchés de Chalon-sur-Saône et du bassin chalonnais. Poissons, crustacés, plateaux de fruits de mer 100% fraicheur, retrouvez Serge sur les marchés à Chalon-sur-Saône, Place de l’Hôtel de Ville le mercredi, Place Saint-Vincent le vendredi et rue aux Fèvres le dimanche. Saint-Gengoux-le-National le mardi, Givry le jeudi, Chatenoy-le-Royal le samedi matin. Pour passer commande téléphone: 06 87 61 26 07. Pour les fêtes, proposez à vos convives de somptueux plateaux de fruits de mer confectionnés par Serge Agresti. O ffre gourmande: Faites vous plaisir avec un assortiment de fruits de mers 100% fraîcheur tels que : crevettes, langoustines, noix de Saint-Jacques, bulots, crevettes grises, pinces de crabe ou encore du saumon… N’hésitez pas non plus à commander et réserver dès à présent votre plateau de fruits de mer pour vos fêtes de fin d’année.

Le restaurant « Chez Jules» 9-11, rue de Strasbourg à 71 100 Chalon-sur-Saône (Renseignements/Réservations/Commandes : Tél03 85 48 08 34 . L’établissement réputé à Chalon-sur-Saône, vous propose ses menus traiteurs livrés ou à emporter. Tous les weekends de nouveaux menus traiteurs à découvrir sur le site info-chalon. Alors dépêchez vous de réserver ou de commander ! Les restaurateurs et propriétaires de l’Etablissement « Chez Jules », Stéphanie et Jérôme Ruget, proposent à leur clientèle une cuisine traditionnelle basée sur du vrai fait maison à partir de produits du terroir et avec une touche de créativité qui ravit les papilles. Dans ce restaurant, le Chef change sa carte tous les 2 mois suivant les produits de saison disponibles. Bienvenue dans ses fourneaux … Ce restaurant, qui figure sur le guide du routard est également référencé dans le guide Michelin (en standing simple, menu de moins de 20 euros et l’Assiette Michelin : désigné comme une cuisine de qualité), reste l’une des références de l’île Saint-Laurent. Idée Gourmande :N’hésitez pas à commander vos menus de fête ou de réveillons.

A hauteur du 17 de la rue aux Fèvres à Chalon-sur-Saône, le camion magasin de la société « BY ARNO », tous les vendredis et dimanches matins (tél 06 14 62 09 52) , est stationné pour proposer aux passants : les inspirations macarons dressés à la main, des pâtisseries fines, des petits fours, des chocolats et galettes des rois en recette authentique 100% artisanale. Pour vous ou pour les fêtes de fin d’année, succombez aux macarons et aux confiseries de chez « By Arno ». Un pâtissier créateur d’exception. Dépêchez-vous de passer commande ! Toutes les pâtisseries et les mignardises proposées par Arno ravivent les papilles à la plus grande joie de sa clientèle toujours plus nombreuse. Ainsi venez déguster ses macarons au réglisse, schtroumpf, barbapapa, caramel, miel noix, spéculos, caramel, bounty … en version coffret, boite ou pyramide ainsi que ses desserts Eclats d’Or By Arno, Intense, Exotique, Arlequin en version de taille unique… Idée gourmande : COFFRET MACARONS « BY ARNO », 12, 16 ou 25 macarons à offrir et n’oubliez pas non plus de commandez vos bûches : Délice, Orangette, Arlequin, Paris-Brest. (À l’occasion des fêtes de fin d’année, la société By Arno sera présente les jeudi 24 et 31 décembre rue aux Fèvres pour la livraison et le retrait des commandes des bûches et macarons).

Situé, 7 rue de Strasbourg à Chalon-sur-Saône, le Restaurant Les Canailles ( Tél 03 85 93 39 01 vous propose tous les weekends les menus traiteurs. Situé au début de l’île Saint-Laurent, l’établissement met à l’honneur la cuisine traditionnelle, le « fait maison » avec des produits du terroir tout en ajoutant une petite touche de créativité. ‘Les Canailles’ est un restaurant qui régalera à coup sûr vos papilles ! Cet établissement qui a figuré sur le guide du Gault&Millau 2018 comme cuisine de qualité, fait partie des meilleures adresses de l’Ile Saint Laurent. Les restaurateurs et propriétaires de l’Etablissement « Les Canailles » (repris depuis 2016), Julien Berger et sa femme Marie-Claire, proposent à leur clientèle une cuisine traditionnelle ‘Fait Maison’ avec des produits de différents producteurs locaux. Hors confinement, Julien, le Chef, change sa carte tous les mois suivant les produits frais de saison disponibles, et vous propose de découvrir ses préparations qui sont aussi variées dans ses recettes accompagnées très souvent d’un mariage d’herbes aromatiques ou de subtils épices, la cuisine de cet établissement évolue sans cesse. Ce Chef restaurateur sait aussi garder ses ‘’plats incontournables‘’ tels que : les œufs en meurette, le pâté des Canailles, la tête de veau en cocotte… qui reflètent les traditions de notre belle région. Dans son chaudron, Julien et Marie-Claire sa compagne, pâtissière professionnelle, mitonnent des spécialités qui font la réputation de son restaurant. Idée Gourmande :N’hésitez pas à commander vos menus de fête ou de réveillons.

Au 5 rue du Châtelet à Chalon-sur-Saône, le magasin ‘Jeff de Bruges’ (tél 03 85 43 65 66). En ces périodes de fêtes où le chocolat est roi, ne vous trompez pas, offrez des chocolats fins « Jeff de Bruges » pour faire plaisir à coup sûr. Quoi de mieux que les chocolats « Jeff de Bruges » dont les recettes d’une grande saveur sont soigneusement élaborées sans huile de palme, sans matières grasses végétales hydrogénées et sans OGM (Organisme Génétiquement Modifié). Idées cadeaux ou offre gourmande : Venez découvrir leur multitude de gourmandises : une grande variété de bonbons de chocolat aux recettes variées et originales, des cacaos d’exception avec les Truffes de Bruxelles, de fines et délicates orangettes, ou bien d’autres délices tels que marrons glacés, cerisettes, les tendres et généreux ours en guimauve …

7 rue Saint Vincent à Chalon-sur-Saône, le magasin « Les Trois Greniers » (tél 03 85 46 65 35) , Ludovic Hédoire, propose à sa clientèle des produits de très belle qualité, dénichés auprès de maisons engagées dans le respect du savoir-faire et des traditions. En cette période de confinement le magasin fait du drive, du ‘call & collect’ et bientôt du ‘click & collect’ ( http://www.lestroisgreniers.com ). Il saura également vous donner des conseils avisés pour accompagner vos mets et ravir vos convives lors d’un repas ou pour réussir vos cadeaux et paniers garnis. Aux Trois Greniers, retrouvez des produits incontournables de notre gastronomie : le chocolat Bonnat, le pain d’épices de la Maison Toussaint, les tartinables l’Epicurien et les rhums arrangés de Ced ne tiennent pas en place dans les rayons, suivis de près par les amandes Médicis, le jambon Bellota, les vins de domaines et les whiskies français…une vraie caverne d’Ali Baba pour gourmands. Idées cadeaux ou offre gourmande : Découvrez toute une gamme de coffrets tels que ‘Grog au Rhum, Génépi’…). (Attention l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à boire avec modération)

« Le Moulin à café », situé 1 Place Saint Vincent à Chalon-sur-Saône (Tél 09 53 36 88 51). Depuis 2014, Xavier Perroux, le propriétaire du magasin, propose à sa clientèle des cafés qu’il torréfie sur place, en grains ou moulu, ainsi qu’une grande diversité de thés, d’infusions, d’accessoires et de vaisselle. Dans cette authentique boutique, vous trouverez un grand choix de cafés pure origine torréfiés sur place qui vous réjouiront par leur finesse et leur caractère. L’atout fort de ce magasin, c’est le savoir-faire de Xavier qui possède l’art d’une torréfaction artisanale hors du commun, pour transformer le produit brut, le sublimer et vous proposer des cafés dont le profil aromatique vous comblera. La torréfaction accomplie sous l’œil bienveillant du propriétaire permet au café en provenance des différents pays de développer des arômes délicats. Xavier l’artisan torréfacteur vous guide dans le choix des 20 crus pure origine, assemblages ou cafés aromatisés et vous conseille avec passion. Vous trouverez des cafés en grains ou moulu à la demande en fonction de votre type de cafetière. Les cafés qui vous sont proposés, sont sourcés, d’après leur qualité, leur traçabilité et produits par une agriculture durable qui favorise la biodiversité.Il vous proposera également avec Émilie son employée, une très grande sélection de thés et d’infusions de trois grandes marques réputées : Dammann Frères, Kusmi tea et Palais des thés. Ces thés et infusions sont accessibles en vrac, en boite ou en infusettes. Idées cadeaux ou offre gourmande : Pour vos achats de Noël, une visite s’impose à la boutique place St Vincent. Vous trouverez à coup sûr de quoi faire plaisir pour vos fêtes de fin d’années. De la cafetière broyeur Delonghi à la tasse en porcelaine, en passant par le moulin à café manuel et autres accessoires, vous dénicherez forcement le cadeau utile. Pour vos cadeaux de dernière minute, les assortiments de thés et cafés en coffrets ou corbeilles gourmandes conviendront au plus grand nombre. Amateurs de café, n’hésitez pas à pousser la porte. Vous pourrez choisir pour terminer en beauté vos repas de fête un des cafés d’exception, un Geisha de Colombie ou un moka Guji Éthiopien. Les amateurs de thés ne sont pas oubliés et trouveront aussi leur bonheur avec Tsarevna l’exclusivité Kusmi Tea et les différents thés de Noël Dammann Frères ou Palais des Thés. Ouvert tous les jours sans interruption de 9h30 à 19h00. Le moulin à café vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.

Le Salon de thé et boutique « Le Bon Moment » situé 7 rue Saint Vincent à Chalon-sur-Saône , transforme son salon de thé en Boutique dédiée au rêve sucré, retrouvez encore plus de produits artisanaux, de coffrets cadeaux spécialement créés pour cette fin d’année, et bien sûr les incontournables de la maison ! Ajoutez à cela une fabuleuse brioche façon pain perdu nappée de caramel au beurre salé, et le rêve perdurera jusqu’à la maison ! Idées cadeaux ou offres gourmandes : La Boutique du Père Noël ! Les propriétaires du salon de thé « Le Bon Moment » Annick & Eliott se sont transformés en lutins du Père Noël pour cette période magique qu’ils chérissent tant. C’est pourquoi, ils ont décidé de rebaptiser leur salon de thé, maintenant boutique, « La Boutique du Père Noël ». Retrouvez en ce moment des produits en édition très limitée, que vous ne trouverez que pendant cette période. De beaux produits, français, et artisanaux : de la Madeleine de Proust aux Bougies de Charroux en passant par une pléiade de confiseries ! Sans oublier les Thés d’exception Kodama. A cela s'ajoute une expérience de création de coffrets cadeaux s’appelant « La Boite à Merveilles », composez le vous même ou choisissez parmi les nombreux coffrets créés par Le Bon Moment. "Nous tenons à faire passer un Noël magique à vous et a vos proches, alors rendez nous visite au numéro 7 de la Rue Saint Vincent, et jouez vous aussi à l’apprenti lutin.Le Bon Moment Retrouvez nous aussi sur notre site internet ou la boutique en ligne : http://lebonmoment.shop pour shopper en ligne !

Situées 4 avenue Jean Jaurès (tél 03 85 45 38 39) et 17 rue de Belfort (03 85 47 71 73) à Chalon-sur-Saône ainsi que 53 Grande Rue (03 85 99 07 95) à Saint Marcel les boucheries ‘Atelier Viande et Tradition’ vous propose une gamme de viande de qualité supérieure, des viandes savoureuses et de qualité, sélectionnées parmi les meilleurs éleveurs. Ces bouchers privilégient la viande française et parfois l’été de la viande de race irlandaise qui sont d’excellentes qualités. Toutes les viandes ont une traçabilité, si la viande bovine est uniquement du Limousin, pour le veau et pour le porc, la viande provient de la Région Rhône-Alpes alors que pour l’agneau, la viande provient de Charente-Poitou. Dans ces trois boucheries où l’on privilégie le ‘fait maison’ à plus de 80% de nombreux plats cuisinés vous seront proposés tels que : couscous, langue de bœuf sauce verte escargots, cassoulet, blanquette, paleron confit, tête de veau sauce Gribiche. Une grande spécialité de cette boucherie sera également ‘Le Tournedos de l’Atelier’ où les meilleurs morceaux de la pièce de bœuf sont sélectionnés pour la réalisation, ce qui permet un prix attractif. Beaucoup de préparation bouchère sont mises à votre disposition afin d’élaborer des rôtis … qui seront plus facilement à cuisiner… Offre gourmande : Découvrez la carte traiteur et ses nombreuses spécialités de plats à emporter. Exemple : Parmentier de bœuf au foie gras de canard photo de gauche et ballottine de faisan au foie gras de canard, terrine de bœuf confit au foie gras de canard.

« 2 Pois 2 Mesures », situé 44 rue aux Fèvres à Chalon-sur-Saône (tél 09 72 63 91 50) , une vraie et belle « épicerie vrac de produits biologiques qui propose aux chalonnais et grands chalonnais de réduire leurs déchets en faisant des courses alimentaires appropriées. Le magasin vous propose en cette période de confinement un « call & collect » et de la vente en ligne ( https://www.cjoint.com/c/JJFhTORa3i5 ). Dans ce commerce qui est un vrai un lieu d'échange et de partage, on vous propose un concept très simple : « J’apporte mes contenants ou je m’en procure sur place, je les fais peser vides et je fais peser mes achats avant de les régler ». Sur place, dans cette boutique, plusieurs familles de produits se côtoient : produits alimentaires bio en vrac (épicerie sèche, huiles, vinaigres, thé, café), produits d'entretien écologique en vrac (lessive, produit vaisselle, nettoyant sol...), cosmétiques solides (crèmes, shampoings, déodorants, dentifrices...) et accessoires réutilisables pour la personne et la maison (serviettes hygiéniques lavables, couches lavables, gourdes et pailles en inox...). « 2 Pois 2 Mesures », c’est le commerce du consommateur qui s’interroge sur ses pratiques et celles des industriels pour que sa famille consomme mieux, plus sain tout en polluant moins. Idées cadeaux ou offre gourmande : Exit le jetable, offrez du durable avec ces accessoires réutilisables : filtres à thé ou à café permanents, emballages alimentaires réutilisables, brosses à dents en hêtre, rasoirs de sureté, essuie-tout lavables... A retrouver chez 2 Pois 2 Mesures ! Sinon accès au site du magasin :https://www.youtube.com/watch?v=7Qjn9LhCxhI.

Situé 15 avenue Jean Jaurès à Chalon-sur-Saône, le restaurant ‘Sushi Go’ (tél 09 72 85 14 24) , vous propose de découvrir de nombreuses nouveautés mais aussi des ‘rolls’ classiques ou signatures, sans oublier les boxes à partager pour le plus grand plaisir de tous. Ce restaurant vous propose Des recettes créatives plus gourmandes les unes que les autres vont ravir vos papilles ! Des produits d’une grande fraîcheur sont cuisinés dans ce restaurant qui vous propose de la vente à emporter ou livraison à domicile ou au bureau à partir de 10 euros (Chalon) et 15 euros (1ère couronne). Alors n’attendez plus et commandez pour déguster vos sushis préférés ! En cette période de confinement le restaurant ‘Sushi Go’ a mis en place un « call & collect » : ‘Vous contactez par téléphone, ensuite vous commandez et vous passez au restaurant afin de récupérer la commande et de la régler’ et un « clic & collect » : ‘Accès direct sur le site en ligne du restaurant pour découvrir les diverses formules proposées : Dans leur cuisine, des chefs professionnels japonais, vous proposent leurs plats traditionnels : le sushi un plat traditionnel japonais, composé d'un riz vinaigré appelé ‘shari’ combiné avec un autre ingrédient appelé ‘neta’ qui est habituellement du poisson cru ou des fruits de mer. Des spécialités toutes aussi bonnes les unes que les autres ! Idée Gourmande : Découvrez une multitude de menus tels que : Sushi & Go, Royal, Saum’Go, Go menu Love… ainsi que bien d’autres sont à découvrir sur le site www.sushi-go.frIdée gourmande : Découvrez toute une gamme de plats chauds tels que Nouilles sautées (poulet, bœuf, crevette), Ramens (poulet, bœuf, crevette) du Poulet et du Bœuf sauté.

