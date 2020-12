AVIS DE DECES - Monsieur Jean-Claude DUFRAINE

CHALON-SUR-SAÔNE

Mauricette François, Annick et Jean-Claude Brocart, Jean-Pierre Lausseur,

Pascale Lausseur, Dominique et Bruno Melin, ses cousins et cousines ;

Françoise Fortunet, son amie ;

et toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Claude DUFRAINE

Ancien combattant d'Algérie

survenu le 19 décembre 2020, à l'âge de 82 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 30 décembre 2020, à quinze heures quinze, en la salle Omniculte du Crématorium de Crissey.

Ni fleurs, ni plaques.