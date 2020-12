CORONAVIRUS - La Saône et Loire aura un couvre-feu à 18h dès la fin de semaine

Toute la Bourgogne-Franche Comté est impactée par l'annonce officialisée ce mardi soir en dehors de la Côte d'Or.

La décision a été annoncée ce mardi soir par Olivier Véran. La Saône et Loire sera donc placée sous couvre-feu, deux heures plus tôt ! Dès 18h et à compter de samedi 2 janvier, il faudra présenter les autorisations de sortie entre 18H et 6h du matin. Une annonce qui n'est pas étrangère aux indices hospitaliers de ces derniers jours

L.G