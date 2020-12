Plusieurs Maison du Monde visés par une fermeture dont celui de Chalon sur Saône

Victime de la crise sanitaire ? Sans doute mais pas seulement non plus.

L'information a très vite circulé ce mardi, entre les SMS et les réseaux sociaux, "tout à 50 %, liquidation des stocks avant fermeture définitive", il n'en fallait pas plus pour susciter une foule des grands jours au centre commercial de la Thalie. Le magasin de Chalon sur Saône étant annoncé par la direction de Maison du Monde comme fermé définitivement.

Le confinement et la fermeture du magasin n'a sans doute pas arrangé les choses, mais c'est un PSE qui touche l'ensemble du groupe alors même que les chiffres enregistrés ces dernières années saluent la qualité des assises financières. Reste que depuis quelques temps, pour Maison du Monde entre le chiffre d'affaire réalisé à l'étranger et le chiffre d'affaire réalisé via la vente en ligne, ce sont quasiment 70 % du total. Un plan de restructuration était lancé avant même le premier confinement de printemps, c'est dire que la situation sanitaire n'a fait que accélérer le processus.

Plusieurs points de vente français sont impactés par ces fermetures et pas seulement Chalon sur Saône, et les mêmes scènes de consommateurs souhaitant profiter des remises ont été signalées.

Une mauvaise nouvelle pour le Chalonnais et surtout pour le centre commercial de la Thalie qui n'avait vraiment pas besoin de ça.

L.G