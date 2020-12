5 EHPAD de Saône et Loire pilotes visés par la première phase de vaccination

L'ARS a rendu public ce mercredi les établissements fléchés pour accueillir

Comme annoncé, le déploiement de la vaccination anti-Covid entre dans sa phase 1 qui concerne les personnes âgées résidant en établissements et les professionnels y exerçant et présentant un risque élevé avec, dans un premier temps, 20 établissements pilotes (EHPAD et USLD) répartis dans tous les départements de la région.

20 établissements pilotes de Bourgogne-Franche-Comté qui proposeront la vaccination à leurs résidents et à leur personnel à risque, dès la première quinzaine du mois de janvier. La date exacte des vaccinations et le nombre de personnes vaccinées dans chacune de ces structures ne sont pas encore connus, les consultations pré-vaccinales étant encore en cours.

A noter que l’ensemble des EHPAD et USLD de la région, au-delà de ces 20 premiers, s’engagent dès à présent dans cette campagne de vaccination en organisant à la fois la logistique de cette opération en leur sein ainsi que l’accès des résidents et des personnels concernés à des consultations pré-vaccinales.