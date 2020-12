Roland BACHELARD, Conseiller Municipal, nous a quittés.

Homme de terrain et de bâtiment, chef d’entreprise, Conseiller Municipal de Châtenoy le Royal, Roland BACHELARD s’est éteint ce 29 décembre 2020 à l’âge de 69 ans.

Son métier était, comme il se dit, d’être sur le terrain, un vrai professionnel de l’assistance à la maintenance d’ouvrage, Roland BACHELARD venait d’être élu en juin 2020 Conseiller municipal de Châtenoy-le-Royal et avait la charge du patrimoine, des bâtiments et de l’urbanisme sur la commune.

Une fonction qui correspondait parfaitement à cet homme du bâtiment qu’il a toujours été depuis sa fonction de Directeur Régional chez Eiffage Construction Bourgogne, qu’il quittera en 2010 pour sa retraite en tant que salarié. Une carrière au sein de cette entreprise dont beaucoup diront qu’il n’a jamais été remplacé. Auparavant Roland BACHELARD avait exercé une fonction de Directeur durant 15 ans au sein de l’Agence Bouygues de Sud Bourgogne.

En créant à sa retraite sa propre entreprise « Londora », il apportera ses connaissances et son assistance auprès de Maitres d’Oeuvres. Installé à Châtenoy le Royal il sera ce soutien professionnel nécessaire à divers interlocuteurs, qu’ils soient politiques au regard de collectivités locales, mais aussi à d’autres entrepreneurs voir même à des employés. Il était à l’aise avec tout le monde et sans aucun doute il donnait confiance et sérénité, sans calcul, ne faisant aucune différence et apportant ce conseil nécessaire, cette réflexion dont l’Homme a parfois besoin pour mieux se comprendre, tout en partageant des points de vue sur cette Humanité, sur cette Société humaine ou la diversité a besoin de trouver Sagesse, Force et Beauté.

Sur la commune de Châtenoy-le-Royal il sera celui qui a apporté son soutien professionnel dans la réalisation de la Maison de santé pluridisciplinaire, la réhabilitation de la salle des fêtes, sur des travaux aux divers bâtiments dont la commune à la charge ou encore en cette période à la réalisation de la Résidence Seniors en cours.

Les obsèques de Roland BACHELARD auront lieu le jeudi 7 janvier à 10h30 en l’église Saint Martin de Châtenoy le Royal, l’inhumation ayant lieu à Igé.

info-chalon.com présente ses très sincères condoléances à son épouse et à sa famille

JC Reynaud et C. Cleaux