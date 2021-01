Les voeux de Rémy Rebeyrotte, député de Saône-et-Loire

Rémy Rebeyrotte

Député de Saône-et-Loire

Aujourd'hui, les vaccins sont là, disponibles depuis 6 jours seulement. Il s'agit de procéder par ordre: vaccination des groupes les plus fragiles et les plus exposés à la pandémie; et, le plus vite possible, vaccination de tous les volontaires, là encore en ciblant les plus fragiles et en élargissant. Que dirait-on s'il en était autrement!N'oublions pas que, pour être efficace, il faut deux injections; il faut donc être organisé et tenir le cap dans la durée, sans perdre de temps, pour que tout se passe bien.Et surtout, ne pas relâchez nos efforts et nos gestes barrières : contacts minimum, distance, masques, nettoyage des mains, etc. Pendant quelque temps encore, notre patience et notre résilience seront mises à rudes épreuves... Mais l'éclaircie sera au bout du chemin. Apres la pluie, vient le beau temps !