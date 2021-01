En prévision de son mois du polar « Du sang dans les livres » (avril 2021), la bibliothèque organise un concours photo sur le thème du roman policier. Après les mots, avec le concours de nouvelles organisé l’année dernière, l’image est au cœur d’un nouveau concours accessible à tous les amateurs de photographie.

L’événement « Du sang dans les livres » revient dès le 1er décembre avec un concours photo sur le thème du roman policier. Ouvert aux amateurs comme aux professionnels, ce concours gratuit sera décliné en deux catégories (moins de 15 ans et 15 ans et plus) qui devront respecter une seule et même règle : un livre devra impérativement apparaître sur la photographie.

Les clichés seront jugés sur leur créativité, leurs qualités techniques et esthétiques ainsi que leur pertinence. Les lauréats seront dévoilés au cours du grand mois dédié aux polars (15 mars - 30 avril 2021) et les photos retenues seront exposées sur le site de la bibliothèque et ses réseaux sociaux.

Avis aux auteurs

Les participants peuvent transmettre leur photographie jusqu’au 28 février 2021 par e-mail ([email protected]), sur une plateforme de partage de fichiers (WeTransfer, Dropbox, etc.) ou directement à la bibliothèque Adultes aux horaires d’ouverture à l’aide d’une clé USB (qui sera restituée !). Le règlement complet du concours est consultable sur le site de la bibliothèque.

Bibliothèque Adultes

1, place de l'Hôtel-de-Ville

71100 Chalon-sur-Saône

03 85 90 51 50