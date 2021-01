Ensemble Chalon adresse ses voeux à la population chalonnaise

Après une année éprouvante et historique pour le monde entier, notre pays a montré sa capacité à résister et à tenir bon afin d’éviter un chaos que certains avaient espéré pour déstabiliser notre république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Cette résistance doit être pour chacun d’entre nous, un signe d’espoir et de confiance en l’avenir. Grâce à la vaccination, nous vaincrons la crise sanitaire, par la solidarité et l’unité, nous vaincrons la crise sociale et économique des prochaines semaines.

A Chalon, il nous faudra une ville rassemblée autour de la richesse de ses diversités sociales, et une administration beaucoup plus respectueuse de la démocratie locale. Face aux mesures populistes sans lendemain, Ensemble Chalon soutiendra toujours une vraie politique de projets pour relever les défis de demain. A tous les Chalonnais, nous adressons nos vœux de bonheur et de joie en famille, nos vœux de prospérité, nos vœux de fraternité pour tous ceux qui souffrent de la maladie, de l’isolement familial et social.

Alain Rousselot-Pailley & toute l’équipe Ensemble Chalon