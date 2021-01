"Unis, nous serons plus fort pour affronter les épreuves" pour le député de Saône et Loire, Raphaël Gauvain

Unis, nous serons plus fort pour affronter les épreuves.

Je vous adresse, après cette année particulièrement difficile, mes meilleurs vœux pour l'année 2021.

J'ai une pensée particulière pour tous ceux qui ont été directement touchés par cette terrible maladie, et veux une fois encore adresser mes remerciements les plus chaleureux à nos soignants et forces de sécurité.

Puissions-nous retrouver cette année ces moments de convivialité qui nous manquent tant, avec nos familles et nos amis, dans nos bars et restaurants, au cinéma ou au théâtre. L'espoir renaît avec le début de la campagne de vaccination. Mettons de côté les polémiques inutiles. Unis, nous serons plus fort pour affronter les épreuves.

Raphaël Gauvain

Député de Saône-et-Loire

5ème circonscription