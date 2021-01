Bertrand Kauffmann est le nouveau directeur régional de l'INSEE Bourgogne-Franche-Comté

Précédemment chef du service Études et diffusion de l’Insee en Auvergne-Rhône-Alpes, Bertrand Kauffmann succède à Moïse Mayo.

Bertrand Kauffmann – 49 ans – administrateur hors classe de l’Insee, est nommé directeur de la direction régionale de Bourgogne-Franche-Comté, à compter du 1er janvier 2021. Il succède à ce poste à Moïse Mayo. Depuis 2016, il était chef du service Études et diffusion de l’Insee en Auvergne-Rhône-Alpes.



Bertrand Kauffmann est diplômé de l’École nationale de la statistique et de l’administration économique (Ensae), division CGSA. Il est titulaire d’une licence d’économétrie (université Louis Pasteur – Strasbourg).



Il débute sa carrière en 1996, en tant que responsable de la cellule statistique à la direction régionale de l’équipement à Metz (DRE Lorraine).



En 1999, il rejoint l’Insee et occupe les fonctions de méthodologue puis de chef de projet statistique au sein du programme de rénovation du recensement de la population à Lyon (Insee Rhône-Alpes).



En 2002, il est nommé chef de la division des statistiques démographiques et sociales, et responsable du recensement, des enquêtes ménages et touristique et du suivi de l’état-civil à Saint-Denis (Insee La Réunion).



En 2006, il est chef du service statistique d’Amiens (Insee Picardie).

En 2011, il devient chef du service Études et diffusion de Nancy (Insee Lorraine).