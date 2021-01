Le docteur Si Abdallah nommé directeur général adjoint de l’ARS Bourgogne- Franche-Comté

Après le départ du docteur Olivier Obrecht nommé directeur général adjoint de l’ARS Centre-Val-de-Loire, le docteur Mohamed Si Abdallah a pris ses fonctions de directeur général adjoint de l’ARS Bourgogne- Franche-Comté le 4 janvier.

Après avoir commencé sa carrière en tant que médecin remplaçant, le docteur Mohamed Si Abdallah a été l’un des fondateurs du cabinet SOS médecins de Nancy dont il a été le président et gérant pendant 11 ans.



Par la suite, il a occupé le poste de médecin coordinateur à l’Hospitalisation à Domicile de l’agglomération Nancéenne, puis celui de médecin-chef du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) de la Meuse, avant de rejoindre le SDIS de Loire-Atlantique en tant que médecin-chef adjoint.



Au cours de sa carrière, le docteur Mohamed Si Abdallah s’est spécialisé dans plusieurs domaines dont médecine et biologie du sport, médecine d’urgence et médecine de catastrophe. Il est également titulaire d’un master 2 en management et administration des entreprises.



En parallèle, il a assuré les fonctions de conseiller ordinal suppléant de 2007 à 2011 au conseil départemental de l’Ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle.

C’est en 2017 qu’il a rejoint l’Agence Régionale de Santé des Hauts-de-France au poste de sous-directeur « Alerte et Veille » de la direction de la sécurité sanitaire et de la santé environnementale puis au poste de directeur adjoint. Poste qu’il a occupé jusqu’à son arrivée à l’ARS Bourgogne-Franche-Comté, où il secondera le directeur général, Pierre Pribile.