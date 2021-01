VACCINATION ANTI-COVID - La campagne s’accélère dans tous les départements de Bourgogne-Franche Comté

La campagne de vaccination contre la COVID-19 poursuit son déploiement dans la région, où elle s’amplifie et s’accélère.

La Bourgogne-Franche-Comté dispose de 55 575 premières doses de vaccin livrées dans 9 établissements de santé de la région (CHU de Besançon et Dijon, hôpital Nord-Franche-Comté, centres hospitaliers d’Auxerre, Chalon sur Saône, Mâcon, Lons-le-Saunier, Nevers, Vesoul).

En plus des personnes âgées en établissement et des soignants à risque de forme grave exerçant dans ces établissements, la vaccination est désormais accessible aux professionnels de santé, ainsi qu’aux aides à domicile et aux sapeurs-pompiers, dès lors qu’ils sont âgés de plus de 50 ans ou présentent des facteurs de risque de forme grave de COVID-19.

Ces professionnels, quel que soit leur mode d’exercice, peuvent être vaccinés soit lors de campagnes organisées dans leurs établissements (s’ils exercent en établissement), soit en se rendant dans un centre de vaccination.

11 premiers centres de vaccination opérationnels

Dès à présent, a minima un centre par département leur est accessible, et au total 11 premiers sites sont opérationnels en Bourgogne-Franche-Comté, à Dijon, Saint Apollinaire, Besançon, Auxerre, Nevers, Chalon, Dole, Lons, Vesoul et Trévenans : liste et modalités d’accès accessibles sur le site de l’ARS.

D’autres centres viendront rapidement améliorer le maillage du territoire pour limiter les déplacements.

Ces projets mobilisent établissements de santé, professionnels de ville et collectivités territoriales dans une dynamique collective positive que l’Agence Régionale de Santé tient à saluer.