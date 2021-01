Bernard Dufoux s'est éteint à l'âge de 83 ans...

On en gardera un souvenir particulièrement délicieux et passionné.

Bernard Dufoux était un passionné, ça je peux l'affirmer sans sourciller. Il y a quasi 30 ans, à l'occasion de la découverte de la ville de La Clayette, c'est à l'improviste que j'ai atterri dans sa boutique historique de cette ville du Charolais. Une discussion totalement improvisée s'est organisée avec Bernard Dufoux, alors occupé dans ses fourneaux de l'arrière boutique. Je ne sais pas si il réservait ce traitement à toute sa clientèle ou si le courant est passé naturellement ce jour là, mais c'est une longue pause qui s'est organisée entre deux individus qui n'avaient rien de particulier en commun ... en dehors d'une passion commune de tremper les papilles dans le chocolat. A titre personnel, il m'aura marqué, dans cette découverte du Charolais, devenu depuis ma deuxième maison.

J'en garde un profond attachement et cet échange qui reste gravé depuis toujours, tellement sa joie de partager sa passion avait été singulière, pour un professionnel qui ouvrait des points de vente à travers le monde, devant le petit jeune que j'étais à l'époque. Bernard Dufoux était bien plus qu'un professionnel du chocolat, il était un Ambassadeur de la Saône et Loire et de la ruralité, la démonstration flagrante que nos territoires peuvent briller sur tous les continents.

A sa famille, à ses collaborateurs et amis, la rédaction d'info-chalon.com adresse ses plus chaleureuses condoléances.

Laurent Guillaumé