Stupeur et incompréhension .....voici çe qui résume la fermeture de cette boutique emblématique située Grande Rue à Chalon sur Saône , le 29 Août 2020. Beaucoup de regrets pour de nombreuses clientes, la surprise fut grande lorsque les portes se sont fermées sans préavis......et puis soudain réouverte tout aussi brusquement....

En effet, vitrine customisée, portants bien achalandés, rien ne présageait le clap de fin pour cette adresse bien connue des Chalonnaises et réputée pour son bon goût et sa qualité.

Et pour cause prenant tout le monde de court, redressement judiciaire prononcé (et oui cette fameuse crise) le 29 Mai 2020, à la stupeur des clients mais aussi des employés.

Bien heureusement, le redémarrage fut rapide (au delà des formalités administratives bien entendu ). Le 14 Août 2020, le Tribunal de Paris a arrêté le plan de cession parmi 12 offres de reprise. La société Antonelle et le groupe Zapa ont choisi de s’unir et conjointement présenter leur dossier pour au final etre choisi pour reprendre les 29 boutiques de cette enseigne, sauvegardant ainsi 98 emplois.

Couronne sur le portant : nous retrouvons, Mylène, anciennement responsable dans une boutique de vêtement non loin de la, un vrai rayon de soleil et une mine de bons conseils et de bienveillance.

La boutique présente globalement un style nettement plus frais, tendance, moderne mais aussi des pièces de très belle qualité ! Le tout parfaitement bien présentée aux yeux de non initiées.

Mylène vous attendent avec impatience et surtout avec goût et multitude de bon conseil et aussi....bienveillance !

Boutique ouverte le lundi de 14h30 à 17h30

Du Mardi au Samedi de 10h à 17h30 (horaire de couvre feu)

Anaïs