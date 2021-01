AVIS DE DECES - Monsieur Frédéric MISSERI

CHALON-SUR-SAÔNE



Marcelle Blouze, sa maman ;

Emmanuel, Stéphanie et Sébastien,

ses frères et sa sœur ;

ses neveux et nièces ;

et toute la famille,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Frédéric MISSERI



survenu le 30 décembre 2020, à l'âge de 46 ans.

La cérémonie civile sera célébrée le lundi 11 Janvier 2021, à quinze heures quinze, en la salle omniculte du crématorium de Crissey.