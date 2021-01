AVIS DE DECES - Madame Arlette DUFRAIGNE née PAYEUR

LES CHARREAUX, SAINT-RÉMY



Alain et Marie-Claude Dufraigne,

Monique Plathey,

ses enfants ;

ses petits-enfants

et arrière-petits-enfants ;

et toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Arlette DUFRAIGNE

née PAYEUR

survenu le 3 janvier 2021

à l'âge de 99 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 13 janvier 2021, à dix heures,

en l'église Sainte-Thérèse

à Saint-Rémy.

Pas de plaques.