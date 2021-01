Une dizaine d'accidents sur les routes de Saône et Loire ce mardi

Les sapeurs-pompiers ont eu fort à faire ce mardi.

Pas moins d'une dizaine d'interventions ce mardi avec des conditions météorologiques et des vitesses pas forcément adaptées aux conditions de circulation du jour sont à l'origine des accidents.

A Saint Eusèbe ce matin avec un automobiliste blesssé à l'épaule, pris en charge par les services de secours, à Romenay peu après 15h avec deux blessés pris en charge après avoir été bloqués dans leur véhicule, à Loisy pour une personne blessée suite à une perte de contrôle. Toujours vers 15h sur l'A6 au niveau de Crèches sur Saône dans le sens Paris Lyon, un accident s'est produit entre une voiture et un poids-lourd. Et la journée s'est enchainée...

A Tavernay, une voiture a fait des tonneaux et nécessitant l'intervention d'une douzaine de sapeurs-pompiers. A Saint Usuge, un blessé à a été pris en charge après une collision entre une voiture et une camionette. A Jouvençon, c'est une perte de contrôle qui a été signalée. A Buxy et à Mâcon, ce sont aussi deux autres accidents de la route qui ont été signalés.