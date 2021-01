CORONAVIRUS - Un centre de vaccination va ouvrir à Chalon

Il sera opérationnel à compter du 18 janvier.

Les choses bougent côté vaccination. Ce mardi soir, on vient d'apprendre qu'un centre de vaccination ouvrira à Chalon sur Saône, à la salle Marcel Sembat mise à disposition par la ville de Chalon sur Saône, à compter du 18 janvier. Un centre qui traitera en priorité le personnel médical, les aides à domicile et les personnes âgées de plus de 75 ans. Une première étape avant l'extension de la vaccination à d'autres catégories de population. Le centre sera ouvert 6 jours sur 7 du lundi au samedi de 8h à 20h et UNIQUEMENT sur rendez-vous (lire article précédent info-chalon.com).

L.G