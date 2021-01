Pierre Desray, président régional de la Croix-Rouge, nommé chevalier de l’ordre national du Mérite

Dans la traditionnelle promotion du 1er Janvier de l’ordre national du Mérite figure cette année le nom du San-Rémois Pierre Desray, président régional de la Croix-Rouge.

A la suite du décret du 31 décembre 2020 paru dans le Journal officiel en date du 1er janvier 2021, Pierre Desray, président de la délégation régionale Bourgogne Franche-Comté de la Croix-Rouge Française, a été nommé au grade de chevalier de l’ordre national du Mérite, au titre du ministère des Solidarités et de la Santé. Une distinction qui vient récompenser un demi-siècle de service au sein de l’association d’aide humanitaire.

Quand un jour de 1973, alors âgé de 23 ans, Pierre Desray a poussé la porte des locaux du 15 impasse de la Tranchée à Chalon afin de devenir secouriste, il n’imaginait certainement pas que 44 ans plus tard il serait élu, pour un mandat de 4 ans, à la tête de l’une des plus importantes délégations régionales de France, avec ses 2 500 bénévoles, ses 1 500 salariés, ses 50 unités locales et sa quarantaine d’établissements sociaux, médico-sociaux et sanitaires.

Un parcours exemplaire dont on peut rappeler les grandes dates. En 1981 il est nommé directeur local de l’Urgence et du Secourisme. A ce titre, il met en place une convention de partenariat avec le SMUR (Service mobile d'urgence et de réanimation) de Chalon. Une des premières conventions signées entre un SMUR et une délégation de la Croix-Rouge. Il met en place aussi le plan national SALVAR (Service d’Aide Locale aux Victimes des Accidents de la Route), en vue d’organiser l’accueil des accidentés non blessés impliqués dans les carambolages nombreux sur l’A6 à cette époque. Pendant 20 ans, de 1975 à 1995, en qualité de moniteur national, il se consacre à l’enseignement du secourisme, tant pour le public que pour les équipes d’intervention (Croix-Rouge, pompiers...).

L’organisation des secours en Saône-et-Loire



En 1988 il devient directeur départemental de l’Urgence et du Secourisme et prend part à l’organisation des secours en Saône-et-Loire, tant sur les gros sinistres que dans la préparation des plans de secours et des conventions avec le SAMU (Service d’aide médicale urgente) 71. Il est à l’origine en 1994 de l’accueil pour les jeunes en errance au festival « Chalon dans la rue ». Un accueil qui depuis lors fonctionne à chaque édition. De 1992 à 1995 il siège à la Commission nationale de l’Urgence et du Secourisme.

En 1995 il quitte la direction départementale de l’Urgence et du Secourisme pour être élu dès l’année suivante à la présidence de la délégation de Chalon. Dans ce cadre il développe fortement l’action sociale avec notamment la création d’un Samu Social, l’installation d’un accueil de nuit pour les SDF et des interventions au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand.

Premier président régional



Premier vice-président de la délégation de Saône-et-Loire depuis 1997, il est élu en 2008 président de la délégation de Bourgogne. Premier président de cette nouvelle structure. De 2014 à 2017 il cumule la fonction avec celle de président de la délégation de Franche-Comté. Avant la fusion des deux régions à partir de 2017.

En octobre 2014 Pierre Desray s’est vu remettre la médaille de Solférino, la plus haute reconnaissance de la Croix-Rouge.

« La Croix-Rouge, c’est ma seconde famille » a l’habitude de dire Pierre Desray. Une grande famille qui à travers lui est honorée par la prestigieuse décoration qui lui est décernée. Une prestigieuse décoration pour laquelle Info Chalon lui adresse ses plus chaleureuses félicitations.

G.H. THEULOT