VACCINATION - Un numéro vert unique pour prendre RDV à Chalon et à Givry et plus largement dans toute la Saône et Loire

A compter du lundi 18 janvier, 10 centres de vaccination seront ouverts dans le département dans les villes de Chalon-sur-Saône, Mâcon, Louhans, Le Creusot, Montceau-les-Mines, Autun, Digoin, Tournus et Paray-le-Monial dans des salles mises à disposition par les collectivités et à Givry dans une maison de santé. Ils accueilleront les personnes volontaires de plus de 75 ans sur rendez-vous et les professionnels de santé, ambulanciers et aides à domicile de plus de 50 ans et / ou présentant des risques de forme grave du COVID-19. Près de 70 120 personnes ont plus de 75 ans dans le département selon l’INSEE.

La vaccination se fait sur rendez-vous :

sur la plateforme Doctolib ( https://www.doctolib.fr/vaccination-covid-19/france ). Un questionnaire de santé préalable sera envoyé par la plateforme pour faciliter la vaccination sur place ;

via le numéro vert : 03 85 21 83 99 à compter du jeudi 14 janvier. La plateforme téléphonique de rendez-vous est ouverte de 9h à 17h du lundi au vendredi.