Les commerçants non sédentaires des marchés remercient la Mairie de Chalon-sur-Saône

Depuis le confinement et encore actuellement il y a gratuité de l’emplacement pour les commerçants non sédentaires sur les 4 marchés chalonnais !

Gérard, 67 ans, qui tient sa rôtisserie sur le marché Place de l’Hôtel de Ville depuis 2000-2001, tenait à apporter un témoignage de satisfaction en direction de la Mairie au nom de tous les commerçants non-sédentaires des 4 marchés chalonnais :

« Au nom de tous les commerçants des marchés chalonnais, nous remercions la Municipalité et Monsieur le Maire pour la gratuité des emplacements sur les 4 marchés chalonnais (mercredi, jeudi, vendredi et dimanche). Je tiens à préciser que Chalon est la seule commune qui continue à soutenir ses commerçants non sédentaires et cela mérite d’être souligné. J’adresse également un petit clin d’œil au service des ‘Droits de Place’ qui fait remarquablement son travail ! ».

