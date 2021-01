VACCINATION - Serveur téléphonique de la Préfecture saturé et sites de prise de rendez-vous en ligne bien débordés

Info-chalon.com n'est pas en mesure de jouer le SAV de l'organisation du jour. Tout simplement parce que nous y sommes pour rien ! Alors patience.. mais en attendant quelques explications.

Oui depuis ce matin, ce sont des dizaines d'appels, de SMS, de messages via les réseaux sociaux que nous avons reçu. Oui, nous avons constaté par nous-même les mêmes difficultés en terme d'accessibilité aux différentes plateformes. Contactée par nos soins, la Préfecture a confirmé que le serveur téléphonique avec le numéro unique avait été sollicité dès les premières heures de la journée, une hyper-sollicitation qui a saturé le serveur. Difficile de mettre sur le banc des accusés la Préfecture et le Conseil départemental qui doivent faire face avec le peu de moyens octroyés.

Les choses vont rentrer dans l'ordre au fil du temps d'autant plus que le centre de vaccination de Chalon sur Saône pour ne citer que celui-là (en attendant un reportage complet à venir) ne vaccinera que 100 personnes par jour avant l'éventuelle ouverture d'une troisième ligne de vaccination. Donc zen, zen... Ce n'est pas en surchargeant d'appels le réseau que la situation s'améliorera !

Pour rappel, les centres de vaccination qui ouvrent lundi en Saône et Loire n'accueilleront que les personnes préalablement inscrites et ayant 75 ans et plus. Pas la peine de vous présenter sans rendez-vous confirmé et encore moins si vous n'avez pas l'âge.

L.G