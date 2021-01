Campagne de vaccination - Le sénateur de Saône et Loire Fabien Genet demande au gouvernement d'accélérer

Alors que la France craint une troisième vague de covid liée au variant anglais et un possible reconfinement, le sénateur de Saône-et-Loire Fabien GENET a interpelé le ministre de la Santé lors des questions d’actualité au Gouvernement du mardi 13 janvier au Sénat et tiré le signal d'alarme.