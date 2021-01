VACCINATION - Le gouvernement annonce le déploiement d'un numéro vert pour vos prises de rendez-vous pour ceux qui n'ont pas internet

Allez c'est reparti pour une deuxième journée de prise de rendez-vous pour votre vaccination... et pour le moment ça ne concerne que les plus de 75 ans... on imagine après !

Ce jeudi, on ne comptait plus les dysfonctionnements, les coups de fils ou mails adressés à info-chalon.com, comme si nous avions une part de responsabilité dans l'organisation, sur la question de la prise de rendez-vous en vue de la vaccination COVID19. Avec un coût estimé à près de 5 milliards d'euros, la vaccination à charge de l'assurance maladie, nécessitait sans doute un autre démarrage, sans doute plus professionnel, histoire d'éviter les couacs enregistrés ces dernières 24h.

Selon nos informations, en Saône et Loire, le personnel mobilisé, entre celui de l'Etat et celui du Conseil Départemental, a vécu une journée d'enfer ce jeudi. Et ce n'est pas terminé. Sauf que l'impression de bricolage vient se rajouter à ces mêmes impressions en terme de gestion COVID depuis plusieurs mois. Entre les injonctions paradoxales du gouvernement, les déclarations trop souvent hasardeuses ou inutiles et le lancement de la campagne de vaccination sans être pleinement opérationnel, un goût amer prévaut.

Pourquoi ne pas avoir fait appel à des vrais professionnels ... à l'image des centres d'appels dont Chalon sur Saône regorge par exemple ? Sans doute pour une histoire de coût de toute évidence mais au stade où on en est, le coût n'est plus une valeur à mettre en avant. L'urgence est à l'action... et à l'action efficace.

Le Premier ministre a communiqué ce soir un numéro vert d'appel pour ceux qui n'ont pas Internet : 0800 009 110

En Saône et Loire, ce sont finalement près de 4000 rendez-vous qui ont été pris pour la seule journée de jeudi. Cette deuxième journée de prise de rendez-vous donnera une nouvelle tendance ce vendredi. Normalement, les sites internet devraient pouvoir répondre aux sollicitations aujourd'hui après un certain nombre de réglages.

Le centre de vaccination de Chalon sur Saône entrera en jeu, ainsi que celui de Givry, à partir de lundi. Côté Chalon sur Saône, il est prévu de vacciner une centaine de personnes par jour... et pour le moment uniquement les plus de 75 ans ! Il va falloir donc prendre votre mal en patience. En espérant que tous les soucis techniques soient levés dès lors que la campagne de vaccination va entrer dans le dur.

Alors rappel -