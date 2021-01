Après les macarons, confiseries… succombez dés à présent aux galettes des rois de chez « By Arno », un pâtissier créateur d’exception

La photo du jour info-chalon

Les vendredis et dimanches matin sur le marché, à hauteur du 17 de la rue aux Fèvres à Chalon-sur-Saône, le camion magasin de la société « BY ARNO » est stationné pour proposer aux passants : les inspirations macarons dressés à la main, des pâtisseries fines, des petits fours, des chocolats et galettes des rois en recette authentique 100% artisanale.

Toutes les pâtisseries et les mignardises proposées par Arno ravivent les papilles à la plus grande joie de sa clientèle toujours plus nombreuse.

Ainsi venez déguster ses macarons au réglisse, schtroumpf, barbapapa, caramel, miel noix, spéculos, caramel, bounty … en version coffret, boite ou pyramide ainsi que ses desserts Eclats d’Or By Arno, Intense, Exotique, Arlequin en version de taille unique…

Vous pouvez également passer commande à ‘Arno’ commerçant non sédentaire domicilié à Varennes-le- Grand au 06 14 62 09 52 ou sur sa page facebook.

