NEIGE - Chalon, Châtenoy, Vallée des Vaux... des dizaines de clichés adressés par les lecteurs d'info-chalon.com (4 suite et fin)

Merci encore à toutes et tous pour vos photos adressées dès ce samedi soir !

Jamais un appel d'info-chalon.com n'avait été suivi d'autant d'effets... au point de plus savoir où donner de la tête quand à la gestion des mails, des SMS et des réseaux sociaux ! Signe que votre média colle au plus près de la réalité du quotidien que nous partageons tous ensemble. Merci encore pour les envois... et à très vite sur info-chalon.com ! En attendant.. encore une petite série pour vous remercier !