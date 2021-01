Les communistes du Grand Chalon s'indignent de la situation à l'EHPAD des Terres de Diane à Saint Rémy

Dans une lettre adressée par la direction aux familles des résidents la direction annonce que 90 personnes sont atteintes par la Covid 19 lors de cette seconde vague et que 33 sont déjà décédées, essentiellement du fait de la pandémie. À la lecture de ce courrier nous constatons qu’aucune mesure sérieuse de prévention et de soin n’est mise en place. Nous alertons la presse, les familles et les pouvoirs publics (Préfet et Agence régionale de la Santé - ARS) sur ce drame.

Nous exigeons les mesures suivantes :