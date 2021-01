Les réserves de sang en Bourgogne-Franche Comté diminuent

- répondre de manière adaptée à chaque besoin. Avec 500 000 transfusés en France par an, le recrutement de profils variés apporte la diversité en groupes sanguins et phénotypes indispensables pour couvrir les besoins de toute la population malgré ses différences génétiques.- assurer quel que soit le contexte les besoins immédiats. La crise sanitaire qui nous touche est un bon exemple. Un nombre important de malades de la Covid-19 c’est autant de donneurs écartés temporairement du don, puisqu’il faut attendre 28 après l’arrêt des symptômes pour pouvoir donner son sang. Il faut donc compter sur de nouveaux donneurs pour assurer les 10 000 dons nécessaires chaque jour en France. »Quel est l’état des réserves de sang en ce début d’année ?« L’affaiblissement de la mobilisation après les fêtes de fin d’année et les deux jours fériés, qui n’ont pas permis à l’EFS de collecter, commence à avoir un impact négatif sur les réserves de sang. Nous avons tenté de compenser les jours fériés par un allongement des horaires les samedis 26 décembre et 2 janvier mais cette mesure n’a pas eu les effets attendus sur la mobilisation.La période est difficile : les stocks baissent et nous avons des craintes pour les semaines à venir sans un regain de mobilisation. Nous avons toujours des difficultés sur l’organisation de collectes en entreprise en raison du télétravail tout comme en milieu étudiant ; quand elles sont maintenues la fréquentation est diminuée par rapport à nos standards habituels. En 2020 nous avons eu une baisse de 64% des dons sur les collectes étudiantes et près de la moitié moins de dons dans les entreprises du fait de la pandémie.Enfin, si durant la première moitié de l’année 2020 l’activité hospitalière a été freinée par la pandémie, réduisant la demande de sang, cette dernière a repris depuis la rentrée de septembre. La consommation de produits sanguins est donc repartie à la hausse sans que notre niveau de prélèvement ne soit comparable à celui d’avant la crise sanitaire, où nous collections beaucoup dans les lycées, campus et entreprises. A l’heure où la santé est au cœur des préoccupations, donner son sang est une simple et belle manière de participer à sauver des vies. N’attendez plus, prenez rendez-vous dès maintenant. »Avant de vous présenter sur un lieu de collecte- Prenez rendez-vous : dans ce contexte sanitaire particulier nous invitons les citoyens à réserver au plus vite un créneau pour leur prochain don via l’application Don de sang ou sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr Initiative de Bourgogne-Franche-Comté, répandue maintenant sur tout le territoire national, le service de prise de RDV en ligne permet d’assurer la fluidité de la collecte pour un niveau de sécurité optimale ainsi qu’une fréquentation adéquate aux besoins pour les malades.- Pensez à vous munir de l'attestation de déplacement dérogatoire si votre RDV en collecte (déplacements inclus) se déroule pendant les horaires de couvre-feu.- Munissez-vous d’une pièce d’identité ou de votre carte donneur, disponible dès 2 dons sur l’appli Don de sang.- Respecter un délai de 14 jours après avoir été en contact étroit avec un cas confirmé de la Covid-19 ou après l’arrêt des symptômes, si vous avez eu des symptômes grippaux.- Respecter un délai de 28 jours après l’arrêt des symptômes si vous avez été malade de la Covid-19.Pour donner il faut- Etre âgé de 18 à 70 ans- Peser au moins 50 kg- Se sentir en bonne formeTous les lieux de don sur dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte En Bourgogne-Franche-Comté l’EFS propose des collectes de sang mobiles pour aller au plus près des citoyens. Une trentaine de collectes sont organisées chaque semaine avec le soutien précieux des associations pour le don de sang bénévole. Et 7 maisons du don sont également ouvertes quasi quotidiennement à Auxerre, Belfort, Besançon, Chalon sur Saône, Dijon, Mâcon et Sens.