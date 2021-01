La piste d'un 3e confinement se précise et l'annonce pourrait tomber sous peu

La situation pandémique étant toujours hors de contrôle et bien loin des objectifs fixés par le gouvernement, la piste du 3e confinement semble être tranchée en haut lieu. Ce n'est plus qu'une question de jours désormais.

Le mois de février pourrait bien ressembler à celui de novembre. Entendez par là, le retour aux attestations de déplacements et les dérogations uniquement pour le travail ou encore le maintien de l'ouverture des établissements scolaires. La menace des nouveaux variants fait craindre une recrudescence de contaminations alors même que le seuil de contamination du premier COVID peine à baisser, bien loin des pronostics les plus pessimistes. L'annonce d'un troisième confinement bien qu'allégé ne semble plus faire de doute à haut lieu et pourrait être annoncé d'ici la semaine prochaine. Seule vraie inconnue, c'est celle de savoir si on s'oriente vers un confinement généralisé ou un confinement plus local ?

L.G