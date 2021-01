Le bâtiment du Conservatoire souffle ses 25 bougies !

Malgré l'arrêt de la saison de l'Auditorium, le Conservatoire célèbre les 25 ans du bâtiment. Pour être précis, c’est le 20 janvier 1996 que le Conservatoire actuel a été inauguré en grandes pompes et en spectacles.

Grâce à la construction de ce ‘nouveau’ Conservatoire, un quartier émergeait aussi à Chalon : le quartier Saint-Cosme. En 25 ans, bien des évolutions ont eu lieu dans ce périmètre de la ville, entre gare et Saône. Par sa modernité et son rayonnement, ce bâtiment a été et est encore un repère et un poumon pour le développement du quartier et de la ville.

Un documentaire intitulé "Les 25 ans du Conservatoire" sera diffusé durant La Nuit des Conservatoires. Cette vidéo retracera la genèse du Conservatoire grâce aux interviews des acteurs de l'époque : directeur, régisseur, enseignants, architecte, habitante du quartier, directrice de l'Espace Patrimoine, Président du Grand Chalon. Pourquoi ce quartier ? Pourquoi cet architecte ? Pourquoi ces matériaux pour le Conservatoire ? Les défis techniques, la vie du quartier ? RDV le 29 janvier à 22 h sur le Facebook du Conservatoire du Grand Chalon.

Texte et photo : Communication Conservatoire du Grand Chalon -