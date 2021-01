Les amis de l’église Saint Just de Fontaines se battent pour sauver l’église du XIIIème siècle. 

Une association qui œuvre depuis 2015 en faveur de la sauvegarde du patrimoine Fontenois voit le nombre de ses adhérents(es) augmenter en 2020.

Les amis de l’église Saint Just de Fontaines est une association qui a été créée dans le but de conserver le patrimoine architecturale que représente l’église Saint Just. Elle est placée sous la présidence de Laurent Dumouron et regroupe environ 80 adhérents(es) dont certains(es) font partie du GREF.

Association non cultuelle, elle a vocation à collecter des fonds qui sont entièrement reversés à la Fondation du patrimoine et contribue ainsi à l’aide financière que verse la Fondation à la municipalité pour restaurer ce monument du XIIIème siècle. Les fonds proviennent des manifestations, des évènements organisés par l’association, des souscriptions et des dons.

Fermé pour raison de sécurité, les Amis de l’église Saint Just souhaite, après cette restauration, pouvoir rendre de nouveau cet édifice accessible et y développer les évènements culturels. Depuis l’été 2020, un pas a déjà été franchi avec un parcours de visite intérieure libre autorisé par la mairie sous la forme de portes ouvertes au public de 10h à 18h de juin à fin septembre. Il est aussi possible de faire des visites guidées toute l’année sur simple rendez-vous.

« En 2020 notre campagne de souscription a été fructueuse. Nous avons désormais 82 adhérents au lieu de 74 en 2019, soit un nombre d'adhérents jamais atteint depuis sa création. Les dons directs à l'association nous permettront de faire un chèque de 5000 € à la fondation du patrimoine. D'autre part, le compte de la Fondation du Patrimoine est passé de 48 667 € mobilisés au 26/11/2020 à 70 447 € mobilisés au 31/12/2020 soit 1780 € de plus auxquels s'ajouteront les 5000 € que versera l'association » confiait à Info-Chalon.com Christian Bottussi trésorier de l’association.

Malgré la crise sanitaire, une belle opération pour aider aux financements a pu être lancée en 2020 : la vente d’un ouvrage de 70 pages de Michel Bonnot consacré à l’église St Just. Croyants ou non croyants, cet opuscule n’a d’autre but que de sensibiliser les Hommes à leur patrimoine, essence même de leur passé et leurs racines. Il est riche en recherches historiques, architecturales et étayé de nombreux textes d’époques relatant de l’église, de gravures et de plans sans compter les photos servant à mieux comprendre la vie de ce monument. Ce livre est disponible au Proximarché de Fontaines, dans les offices de tourisme de Chalon, Chagny, Givry, Rully et à la Maison du patrimoine de Fontaines.

Dans les aides remarquables apportées à l’association, on peut noter aussi celle de Jean-Luc Durand, aquarelliste bien connu sur le Chalonnais, avec une magnifique aquarelle de l’église Saint Just. C’est la deuxième fois qu’il apporte sa contribution à l’association par le lègue exclusif d’une de ses œuvres. Cette dernière fera l’objet d’un tirage limité et numéroté. Les tirages seront offerts aux généreux donateurs.

L’association avait l’habitude d’organiser des concerts et en 2021 diverses manifestations étaient prévues mais les contraintes sanitaires ont stoppé net tous les évènements culturels dont ceux prévus par les amis de l’église St Just. Ce n’est que partie remise et le concert de Nathan Mierdl est malheureusement reporté à une date ultérieure, reporté mais pas annulé.

Sauver le patrimoine de sa commune et faire revivre l’église St Just est le maître mot de l’association : « C'est dans la dynamique que je compte bien aborder cette nouvelle année, car il n'y a que comme cela que nous sortirons de la situation actuelle. » concluait C. Bottussi

C.Cléaux