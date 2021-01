La ville de Chalon sur Saône en appui aux Restos du Coeur

Le nouveau local dont les travaux sont financés par la ville de Chalon sur Saône entrera en vigueur d'ici quelques semaines.

Les travaux lancés à l'automne dernier touchent à leur fin. C'est un local flambant neuf de 60m2 supplémentaire qui permettra d'agrandir le bâtiment mis à disposition par la ville de Chalon sur saône aux Restos du Coeur. Un novueau local dont la fonctoon sera dédiée à la distribution des vêtements aux bénéficiaires et au stockage des produits bébé.

Isolation des sols, murs et plafonds, ventilation et chauffage neufs, puits de lumière et leds basse consommation, tout a été passé en revue afin d'assurer aux 120 bénévoles des lieux et aux 600 familles bénéficiaires du site de Chalon sur Saône, le maximum de confort.

Sur les autres locaux, des travaux de redistribution interne ont été menés dont notamment la création d'un bureau d'accueil plus confidentiel et une salle pour les cours de français. Des travaux d'accessibilité ont été également menés.

Le coût total des travaux est d'un peu moins de 100 000 euros.

L.G - Photos Crédit Ville de Chalon