Coups de feu aux Aubépins fin 2019 - Ecroués et mis en examen pour tentative de meurtre

Les six hommes présentés au parquet ce vendredi ont ensuite vu le juge des libertés et de la détention : ils ont tous été écroués.

Les six hommes présentés au parquet ce vendredi ont ensuite vu le juge des libertés et de la détention : ils ont tous été écroués. Ils ont été mis en examen pour tentative de meurtre et association de malfaiteurs en vue de commettre un crime, comme les trois autres (mis en examen hier), à l’exception de celui qui a reçu des coups de couteau, exempté de ce fait de la tentative de meurtre.

lire l'article précédent sur info-chalon.com