AVIS DE DECES - Monsieur Jean-Claude DURAND dit "tato"

VARENNES-LE-GRAND



Odile Durand, son épouse ;

Valérie et Eric Durand,

ses enfants ;

ses petits-enfants ;

ses sœurs et son frère ;

ainsi que toute la famille

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Claude DURAND

dit "tato"

ancien combattant d'Algérie

survenu le 10 janvier 2021, dans sa 79e année.

Ses obsèques seront célébrées le lundi 25 janvier 2021, en l'église de Varennes le Grand à dix heures dans le respect des règles sanitaires.

Ni fleurs, ni plaques.

La famille remercie Mélanie et Julien, infirmier et infirmière à Varennes-Le-Grand, ainsi que le personnel soignant des services d'hématologie et de réanimation de l'hôpital de Chalon-sur-Saône pour leur gentillesse et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de remerciements.