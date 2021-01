En Allemagne, une loi interdit les jardins de pierres pour éviter la surchauffe des villes

"Interdit de couvrir son jardin avec des pierres". C'est l'étrange injonction d'une loi du Bade-Wurtemberg, pour faire cesser une mode paysagère aux conséquences néfastes pour l'environnement. Alors on y déconstruit ces jardins et on revégétalise. Exemple à Kehl.