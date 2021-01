73 sénateurs demandent une dérogation après 18h pour pratique sportive

Dans ce courrier adressé mercredi dernier au Premier Ministre, Jean Castex, ils demandent au gouvernement d'autoriser les Français à avoir "une pratique physique individuelle en plein air" et souhaitent une dérogation au couvre-feu à 18h. Et parmi eux, Fabien Genet, sénateur de Saône et Loire.