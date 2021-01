Participez à la 7e édition du Défi Chal’engeAM avec Nicéphore Cité

L’Institut Image, service de l’école d’ingénieurs Arts et Métiers (ENSAM) de Cluny, est une équipe du laboratoire LISPEN spécialisée en réalité virtuelle et basée à Chalon-sur-Saône. Elle propose une formation de master 1 et 2 « Ingénierie Numérique » du cycle « Management des Technologies Interactives 3D » (MTI3D), dont l’objectif est de former des étudiants à maîtriser l’ensemble des méthodes et outils de la transformation numérique (3D, réalité virtuelle), à savoir déployer des solutions technologiques de réalité virtuelle/réalité augmentée pérennes, ainsi qu’à savoir s’adapter aux besoins des utilisateurs et des donneurs d’ordre.

Dans le cadre de cette formation, l’Institut Image, en partenariat avec Nicéphore Cité – pôle d’ingénierie numérique, l’agglomération du Grand Chalon, l’UIMM, l’IUT de Chalon-sur-Saône et le CNAM, organise pour la septième fois un concours à destination de ses étudiants et des entreprises de Bourgogne Franche Comté : le défi Chal’engeAM. L’objectif de ce concours est multiple : (i) renforcer les liens entre le monde académique et le monde industriel (ii) initier les étudiants aux défis et aux exigences qui les attendront après leur diplomation, (iii) ouvrir aux entreprises de nouvelles opportunités économiques par l’utilisation des technologies du numérique, et donc promouvoir la transition numérique par ces technologies.

Le défi Chal’engeAM consiste en la réalisation en deux semaines du 13 au 26 janvier 2021 d’un démonstrateur pour les entreprises participantes. Pour cela, les étudiants ont contacté les entreprises de Bourgogne Franche Comté dès début octobre 2020 pour présenter les outils de réalité virtuelle/réalité augmentée et les possibilités offertes par ces outils, et ont défini avec elles un cahier des charges permettant la réalisation d’un démonstrateur sous forme de preuve de concept. Les projets seront réalisés en groupes d’étudiants. Ils seront présentés en visio- conférence1 le 28 janvier 2021 à 16h devant un jury composé d’entreprises et d’élus du Grand Chalon, avec à l’issue la distribution de quatre prix : un prix de l’opportunité économique, un prix force de conviction, un prix de l’innovation et un prix coup de cœur.

Le calendrier de Chal’engeAM est le suivant :