CORONAVIRUS - « Des décisions seront prises cette semaine », annonce Jean Castex

Les annonces ne sont plus qu'une histoire de jours au regard de l'activité gouvernementale de ces dernières heures.

Comme info-chalon.com l'a laissé entendre la semaine dernière, la question du reconfiement "partiel" devrait tomber sous peu. Emmanuel Macron doit intervenir mercredi à la télévision et devrait faire des annonces à l'image de celle d'un reconfinement comme celui connu à l'automne. Des annonces tombant à la veille des vacances d'hiver qui pointent. Sur la question des stations de sport d'hiver et des remontées mécaniques, le gouvernement a déjà tranché et annoncé semaine dernière qu'elles ne réouvriront pas pour les vacances de février. Même si les sources gouvernementales laissent entendre que rien n'est définitivement tranché sur la question d'un reconfinement, la 3e vague effraye les services de santé et les indicateurs ne sont pas au beau fixe, bien loin d'ailleurs des 5000 nouveaux cas quotidiens, seuil que le gouvernement s'était fixé pour alléger les dispositifs.

L.G