Les Vœux en Drive, une cérémonie à l’américaine pour la Maire de  Saint Rémy.

La municipalité de Saint Rémy, pour s’adapter à la situation actuelle, a fait preuve d’innovation pour la cérémonie des vœux 2021 adressée à ses administrés.

Difficile cette année de réunir comme il est de coutume les habitants(es) de la commune pour les traditionnels vœux à la salle de l’espace Georges Brassens, vœux qui permettent aux nouveaux résidents San Rémois de faire connaissance avec les élus. Florence Plissonnier Maire de la commune avait à cœur de maintenir ce moment privilégié. Les vœux se sont déroulés ce dimanche matin 24 janvier 2021 sous forme de Drive avec une cinquantaine de voitures sur le parking de l’espace Brassens.

C’est depuis leur voiture que les San Rémois(es) présents(es) ont pu suivre les discours de la Maire de Saint Rémy et des adjoints. Pour les raisons sanitaires que nous connaissons les autres conseillers n’étaient pas présents sur l’estrade. Deux musiciens ont joué avant et après cette cérémonie pour offrir un peu de douceur et de gaieté en ces temps difficiles.

Florence Plissonnier a tenu un discours qui se veut rassurant par l’exposé des mesures mises en place pour être au plus près des San Rémois(es) et notamment des plus fragilisés en cette période de crise sanitaire. Un discours aussi tourné vers l’avenir avec le lancement de grandes concertations pour constituer divers groupes afin de sensibiliser les habitants(es) sur des actions comme le plan vélo ou la préservation de l’environnement ou encore l’enquête lancée sur la mise en place d’une navette gratuite pour accéder au marché, aux commerces de proximité, à la médiathèque et à la mairie pour ne citer que quelques projets annoncés ce matin.

Chaque adjoint(e) a détaillé les actions menées dans le domaine qu’il (elle) a en charge. Il a été beaucoup question de solidarité en direction des personnes âgées, des associations, de la culture et de l’enseignement…. Citant cette phrase de Charles Darwin « Ce n’est pas le plus fort de l’espèce qui survit, ni le plus intelligent. C’est celui qui sait le mieux s’adapter au changement. » Florence Plissonnier a ajouté :« Alors face à cette pandémie qui dure, adaptons-nous et soyons solidaires. J’ai souhaité maintenir ces vœux afin de vous confirmer que nous sommes là, plus que jamais à vos côtés.Nous allons rebondir face à cette crise. Nous devons plus que jamais faire preuve de résilience. »

Avant de donner la parole à Jean-Jacques Boyer sous-préfet de Saône et Loire, elle a remercié chaleureusement tous les élus et les services administratifs et techniques de la commune. Elle a aussi adressé un très grand merci à Catherine Porical directrice générale des services qui, après avoir passé 6 ans à ses côtés, part au Grand Chalon et a présenté Mélanie Légée qui va remplacer Catherine au poste de DGS à partir de Mars.

Après chaque prise de parole, les klaxons se sont fait entendre pour remplacer les classiques applaudissements. Les personnes que nous avons pu interroger ont trouvé le concept sympathique et innovant. Pour eux, cette belle initiative permet aux élus de rester proches des San Rémois.

C.Cléaux