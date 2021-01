Le refuge SPA Ernest l’Henry à Châtenoy-le-Royal un accueil pour chiens et chats.

En France près de 100 000 chiens et chats sont abandonnés chaque année, avec un pic durant la période estivale.

Fondée en 1918 et déclarée sous le nom de Société Protectrice des Animaux de Chalon sur Saône au journal officiel le 18 mars 1932, le refuge SPA Ernest l’Henry est sur la commune de Châtenoy-le-Royal depuis 1964. A l’origine il était situé dans une maison à Chalon sur Saône. Sa surface est actuellement de 3 475m2. Enclavé dans le quartier des rotondes il est impossible au refuge de pouvoir s’agrandir. Il a donc été nécessaire de transformer, rénover les boxes existants et construire une salle de soins.

Maisons SPA, Refuges ou Refuges SPA, hormis le financement, tous ont un rôle identique recueillir, protéger, soigner, sauver les animaux maltraités ou abandonnés (abandons volontaires ou forcés). C’est une association (loi de 1901) avec environ 300 adhérents(es), un CA, dont la présidente est Martine Tarby. Comme pour beaucoup d’associations, la présidente espère pouvoir maintenir son assemblée générale qui devrait avoir lieu fin mars.

Le refuge compte 2 personnes pour s’occuper de la partie administrative (adoptions, abandons..), 1 responsable chenil, 1 responsable de la chatterie et 2 autres pour l’entretien, la maintenance soit au total 6 salariés et des contrats jeunes. Des bénévoles attentionnés viennent journellement pour sortir et promener les chiens et leur apporter un peu de chaleur humaine.

Le refuge Ernest l’Henry est financé en grande partie par des dons et éventuellement des legs, des collectes et pour la première année en 2020 par une aide substantielle de la ville de Chalon sur Saône. Il accueille seulement des chiens et des chats. Pas moins de 50 chiens et 100 chats sont les pensionnaires forcés du refuge et attendent avec impatience une bonne âme qui viendra les chercher en espérant ne jamais avoir besoin d’y revenir.

Les dons peuvent être sous forme de matériel : couvertures, draps, serviettes de toilette, croquettes pour chatons…. et/ou financiers. La nourriture, les soins vétérinaires, les médicaments, le fonctionnement des infrastructures coûtent cher et l’association compte sur la générosité de chacun pour les aider dans cette mission.

Acheter, adopter, recueillir un chien, un chat, un lapin, un poisson… quel qu’ils soient ce sont avant tout des êtres vivants qui demandent toute votre attention, votre bienveillance pour qu’ils puissent s’épanouir et avoir une vie normale. Il faut au préalable avoir mûrement réfléchi, peser le pour, le contre et les contraintes possibles. Si vous optez pour une adoption de chien ou de chat, le personnel de la SPA refuge Ernest l’Henry est à même de vous conseiller.

Pendant la crise sanitaire, pour adopter ou pour tous renseignements, vous pouvez prendre contact en téléphonant ou en écrivant à :

C.Cléaux

SPA DE LA RÉGION CHALONNAISE

Chemin des Rotondes

71880 CHATENOY LE ROYAL

Tél. 03-85-87-90-01

Email : [email protected]